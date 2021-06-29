إزالة التمكين : القبض على 72 متهماً بالمضاربة في العملات

الخرطوم : السوداني

ألقت نيابة لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد ، القبض على 72 متهماً بالمضاربة في العملات الأجنبية، من بينهم متهم بعمر (25) عاماً كان لديه حساب بنكي يتداول فيه بمئات المليارات من الجنيهات يومياً دون أن يكون لديه نشاط إنتاجي أو اقتصادي أو تجاري .

وأفرجت في وقت لاحق عن 10 منهم بعد إكمال التحريات والإجراءات القانونية.

وقالت اللجنة في بيان إن النيابة ألقت القبض على المتهمين بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح البيان أن التحليلات المالية لحسابات المتهمين أظهرت تداول مبالغ تتجاوز التريلون جنيه سوداني في عدد كبير من معاملات بعض الحسابات، فيما تداول بعضهم مبالغ تصل لمليارات الجنيهات يومياً لا تتناسب مع أنشطتهم الاقتصادية أو وظائفهم أو أعمارهم.

وأوضحت اللجنة أن بعض المتهمين الذين تم القبض عليهم من كبار الموظفين ببعض البنوك تورطوا في أعمال المضاربات، إلى جانب بعض صغار موظفي البنوك