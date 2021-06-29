ضوابط سعودية جديدة للقادمين من السودان

الخرطوم : السوداني

تلقت وزارة الصحة الاتحادية أمس خطاباً من إدارة القنصليات وشؤون الجاليات بوزارة الخارجية يتعلق بالضوابط الجديدة لإجراءات السفر للسعودية.

وأوضحت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية في المذكرة الضوابط الجديدة لإجراءات السفر والحجر الصحي للذاهبين من السودان إلى المملكة.

وأفادت السفارة السعودية الجهات المختصة بتطبيق آلية الحجر الصحي المؤسسي فيما يتعلق بالقادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية بالآتي: يشترط على القادمين من غير السعوديين ممن تجاوزت أعمارهم (8) سنوات تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا بناءً على تحليل (PCR) من جهة موثوقة خارج المملكة لا لا تتجاوز مدته (72) ساعة قبل موعد المغادرة. وفي حال كان المسافر غير مُحصن، فيجب عليه شراء إحدى باقات الحجر الصحي المؤسسي التي يقوم بعرضها الناقل الجوي والمشتملة على تكلفة تذكرة السفر، تكاليف النقل من المطار إلى مقر الحجر الصحي المؤسسي (اختياري) ، تكاليف السكن في مقر الحجر الصحي المؤسسي وتكاليف إجراء فحص (PCR) لفيروس كورونا من هم بعمر (8) سنوات فأكثر. كما اشترطت الضوابط وجود تأمين طبي يغطي الإصابة بفيروس كورونا المستجد لكل من يدخل المملكة و يستثنى المسافر المُحصن من إجراءات الحجر الصحي المؤسسي المحدد.