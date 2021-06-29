أمريكا تبلغ السودان رسمياً بالانتقال لمرحلة العلاقات الطبيعية بين البلدين

الخرطوم : السوداني

أبلغت الحكومة الأمريكية رسمياً نظيرتها السودانية ، بنقل العلاقة الدبلوماسية بين البلدين إلى وضع العلاقات الطبيعية عوضاً عما كان يعرف بخطة التعاطي الاستراتيجي التي انتهجتها واشنطن تجاه الخرطوم خلال السنوات الماضية.

ونقل القائم بالأعمال الأمريكي أمبر باسكت قرار بلاده لوزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي خلال لقاء جمعهما بالخرطوم أمس.

وذلك تقديراً لإنجازات الحكومة المدنية الانتقالية والواقع الجديد في علاقات البلدين.

من جانبها رحبت وزيرة الخارجية بهذه الخطوة المستحقة ووصفتها بأنها تأتي في توقيت مناسب يُراعي تطور العلاقات الثنائية والتطورات الداخلية المهمة التي يشهدها السودان وأن من شأن تطور العلاقات مع الولايات المتحدة أن يدعم جهود الحكومة في الانتقال الديمقراطي ومعالجة تحدياته خاصة بعد إعلان مبادرة رئيس الوزراء مؤخرا