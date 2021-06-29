مبارك المهدي : الموسم الصيفي بالجزيرة في (كف عفريت)

الخرطوم : السوداني

رسم رئيس حزب الأمة السيد مبارك الفاضل المهدي، صورة قاتمة للموسم الزراعي الصيفي بمشروع الجزيرة.

وكشف المهدي في تغريدة، عن أن البنك الزراعي لا يمول المزارع إلا في حدود ثلاثة أفدنة لمحصول الذرة بعد أن كان في الماضي يمول محاصيل القطن وعباد الشمس والذرة.

وقال الفاضل إن رجال الأعمال الممولين الذين كانوا يشاركون المزارعين في مساحات كبيرة انسحبوا هذا الموسم نسبة للعطش الناتج عن عدم تطهير القنوات.

وتابع مبارك: أن قنوات مشروع الجزيرة “كنار وقنطرة 31 ، مكتب شندي ، مكتب قوز الرهيد” اليوم 27 يونيو وبعد مرور شهر من ميقات الزراعة للموسم الصيفي في (كف عفريت).