(يونيتامس) تحث الحكومة على الإسراع في اتفاقية وضع البعثة

الخرطوم : السوداني

بحثت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي مع رئيس البعثة الأممية (يونيتامس) فولكر بريتس أهمية الإسراع بتوقيع اتفاقية وضع بعثة يونيتامس لتسهيل مهامها وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها، كما تطرق اللقاء إلى ترتيبات الزيارة المرتقبة لممثلي دول الترويكا في يوليو المقبل.

وطبقاً لتعميم صحفي صادر عن إدارة الإعلام بوزارة الخارجية ، قدمت الوزيرة شرحا وافياً عن مخرجات اللقاء التفاكري الذي عقدته حكومة الفترة الانتقالية مؤكدة حرص السودان على التعاون مع بعثة يونيتامس. وأوضحت السيدة الوزيرة جهود وزارة الخارجية في إعادة هيكلتها واستعادة دورها في إدارة علاقات السودان الخارجية