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حمدوك يوجه بالاهتمام بقضايا النازحين بشمال دارفور

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم : السوداني
وجه رئيس الحكومة ، د.عبدالله حمدوك، والي شمال دارفور نمر عبدالرحمن ، بالاهتمام الخاص بقضية النازحين واللاجئين وتذليل كافة الصعاب التي تواجههم ، والتركيز في توفير الخدمات الأساسية لإنسان ولاية شمال دارفور.
وأبدى والي الولاية في تصريح صحفي ، استعداد حكومته الكامل للتعاون مع المنظمات الإنسانية من أجل تقديم المساعدات الممكنة للنازحين، لتسهيل عودة اللاجئين، مبيناً أن اللقاء تطرق لقضية التنوع الاجتماعي في شمال دارفور وكيفية إشراك القوى السياسية والمجتمعية ولجان المقاومة في المشورة وإدارة المرحلة المقبلة بالإضافة إلى كيفية تشجيع الإدارات الأهلية والمرأة ليكونوا جزءاً أساسياً من حكومة الولاية في الفترة المقبلة.

alsudani
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