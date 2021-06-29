صغيرون : جامعة الجنينة تمر بظروف استثنائية

الخرطوم : السوداني

قالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ،د. انتصار صغيرون، إن جامعة الجنينة بولاية غرب دارفور تمثل منارة علمية كبيرة تساعد في التنمية المستدامة بالرغم من أنها تمر بظروف استثنائية، خاصة المهددات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية .

وأوضحت صغيرون خلال مخاطبتها الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس جامعة الجنينة الأول الذي عقد بوزارة التعليم العالي أمس، أن الوضع الآن بالجامعة أصبح صعباً بعد أن طالب عدد من الطلاب بنقل مقر الجامعة نسبة لعدم استقرار الجامعة، مبينة بأن هناك نازحين داخل مقار الجامعة.