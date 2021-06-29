وحدة جديدة بوزارة الري لمتابعة المشاريع الممولة من البنك الدولي

الخرطوم : السوداني

أعلن وزير الري والموارد المائية ،د. ياسر عباس، عن تشكيل وحدة جديدة في الوزارة لإدارة المشاريع التي يمولها البنك الدولي بمبلغ 575 مليون دولار منها 200 مليون دولار لمياه الشرب.

وبحث الوزير، في اجتماع بالوزارة ضم مسؤولين بـ 8 ولايات، تنفيذ مشروع حفر عدد 500 بئر لمياه الشرب بالولايات عبر منحة ممولة من المملكة العربية السعودية .

وأكد وزير الري أن توزيع هذه الآبار ستكون وفق الأطلس المائي وتراعي المعايير الفنية، بعيداً عن أي جانب سياسي، مشيراً إلى أن الوزارة ستبدأ نقاشات مع الفرق الفنية في الولايات بشأن هذه المشاريع.