الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار في إقليم تيغراي ومحادثة هاتفية بين بن زايد وآبي أحمد

السوداني: متابعات

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا. وتناول الجانبان، خلال الاتصال، مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة.

ورحبت دولة الإمارات بإعلان وقف إطلاق النار في إقليم تيغراي بإثيوبيا، مؤكدة أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، أن هذا القرار يعد خطوة مهمة في طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الإثيوبي في بناء مستقبل يُلبِّي تطلعاته في السلام والازدهار، مشيرة إلى أن الحوار البنّاء وضمن إطار دولة المؤسسات وسيادة القانون والدستور هو الطريق الوحيد لإحلال السلام الدائم وعودة الاستقرار إلى البلاد.