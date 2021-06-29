هيئة الاتهام في محكمة انقلاب الإنقاذ تكشف أسباب غيابها عن جلسة المحكمة اليوم

الخرطوم: السوداني

كشف معز حضرة، عضو هيئة الاتهام في بلاغ مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو، أن هيئة الاتهام، قد تقدمت بتاريخ ٢٧ يونيو ٢٠٢١ بمذكرة لمعالي السيد رئيس القضاء المكلف، فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة وما يحدث فيها من مخالفات منذ بداية المحاكمة.

وقال حضرة، إن مذكرة هيئة الاتهام احتوت على كل تفاصيل ما يحدث من مخالفات للقانون والإجراءات، والذي من شأنه أن يؤدي إلى إجهاض العدالة وانهيار قواعد المحاكمة العادلة.

وأضاف: “قد رات هيئة الاتهام، أن الصمت عما يحدث أو المشاركة فيه يرقى إلى درجة خيانة الشعب السوداني الذي نمثله في هذه المحاكمة، ولذالك قررنا عدم حضور جلسة اليوم حتى يتم الفصل في طلبنا”.