جبهة تحرير تيغراي: سنُلاحق قوات العدو في إريتريا والأمهرا

متابعات: السوداني

قال غيتاشيو رضا، القيادي والمتحدث باسم قوات جبهة تحرير تيغراي، اليوم، إن قوات تيغراي التي تقاتل الحكومة الإثيوبية، ستدخل دولة إريتريا أو منطقة الأمهرا الإثيوبية، لملاحقة قوات “العدو” إذا لزم الأمر.

وأضاف: “تركيزنا الأساسي هو إضعاف القدرات القتالية للعدو، وكسر عمودهم الفقري، لذلك إذا كان الذهاب إلى الأمهرا هو ما يتطلبه الأمر، فسنقوم بذلك، وإذا كان الذهاب إلى إريتريا هو ما يتطلبه الأمر، فسنقوم بذلك… على جنود آبي أحمد واسياس أفورقي الاستسلام الآن، أو مواجهة الغضب العارم لقوات تيغراي، لا تجعلوا آبي وأسياس يجرّانكم إلى المستنقعات والبالوعات المتعفنة”.