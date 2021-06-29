(30) وكيل نيابة بإشراف النائب العام لحماية وتأمين مواكب 30 يونيو

الخرطوم: السوداني

كلف النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود (30) وكيل نيابة تحت إشرافه المباشر لحماية وتأمين المواكب المقرر أن تنطلق غداً “الأربعاء”.

والتأم برئاسة النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، إجتماع ضم النائب العام المكلف ورؤساء قطاعات الخرطوم، بحري وأم درمان ووكلاء أعلي ووكلاء نيابة، وأجاز النائب العام الخطة التفصيلية لتأمين الموكب.

وأفاد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن النائب العام المكلف شكل غرفة مركزية ستكون في حالة متابعة وتسلم تقارير على مدار الساعة تحت إشراف النائب العام المكلف .

وأشار إلى أن وكلاء النيابة سيتواجدون في الإرتكازات في المواقع المختلفة، وإن رؤساء النيابات ووكلاء أعلى سيقومون بطواف على مواقع الإرتكازات، وأن النائب العام المكلف ناشد الجميع بالتحلي بروح السلمية والمسئولية.