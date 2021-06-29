الدقير لـ”السوداني”: مُبادرة حمدوك وثيقة إدانة بحق مجلس شركاء الفترة الانتقالية

الخرطوم: عبد الرؤوف طه

وصف رئيس حزب المؤتمر السوداني، المهندس عمر الدقير مبادرة رئيس الوزراء د عبد الله حمدوك بالخطوة الإيجابية، وقال نؤيدها وندعو لحوار موضوعي حولها بغرض التوافق على برنامج لتنفيذ مهام الانتقال، وأضاف أن المبادرة تتطلب من الجميع تقديم الجوهري على الثانوي، وتوحيد الإرادة السياسية، وأردف بالقول: المبادرة تمثل وثيقة إدانة لشركاء إدارة الفترة الانتقالية، لأن ما ورد فيها كان من الواجب أن يتم تنفيذه خلال الفترة الماضية.

وحول احتجاجات الشرطة يوم “الاثنين” بالساحة الخضراء “الحرية”، قال الدقير لـ”السوداني”: ما حدث في ساحة الحرية من بعض عناصر الشرطة له جانبان، الأول يتعلّق بوجود تحريض سياسي من قوى النظام البائد، والثاني بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها منسوبو الشرطة مثل بقية موظفي الخدمة العامة الذين تتقاصر مرتباتهم أمام الغلاء الطاحن.

وحول المشاركة في موكب 30 يونيو، قال الدقير: من حق الثوار أن يخرجوا في الثلاثين من يونيو ويطالبوا بتصحيح المسار وتنفيذ شعارات الثورة، وأضاف:

هناك قوى تعمل لاستغلال المناسبة لإشاعة الفوضى لوأد مسيرة الحكم المدني والتحول الديمقراطي وتهيئة المناخ لعودة الاستبداد، وواجب الحكومة حماية حق التعبير السلمي وعدم التسامح مع دعاة الفوضى والتخريب.

فيما يخص رفع الدعم عن المحروقات، قال الدقير: نؤيد خطوات الحكومة لمعالجة التشوهات في الاقتصاد، ولكن يجب أن يكون ذلك ضمن حزمة إصلاحات متكاملة في مقدمتها برامج الحماية الاجتماعية، وأضاف أن الملف الاقتصادي أُدير بصورة غير جيدة خصوصاً خلال الاشهر الاخيرة من عُمر الحكومة الانتقالية الأولى.

في السياق، طالب الدقير للالتزام بالوثيقة الدستورية التي تحدد بوضوح مهام كل أجهزة السلطة الانتقالية المختلفة.

في الصدد، تحدث الدقير عن اتفاقية السلام ومسارها، وقال ان اتفاق السلام لم يتنزّل حتى الآن على أرض الواقع ولم يشعر به أصحاب المصلحة والمتضررون من الحرب، المطلوب الإرادة السياسية لتنفيذ اتفاق جوبا وتوفير الموارد اللازمة.

على صعيد آخر، قال الدقير، إن الحكومة خطت خطوات جيدة في فك العزلة الدولية عن السودان، والواجب الآن أن تركز في حُسن إدارة الموارد وتعظيمها.