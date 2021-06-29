مباحث الخرطوم تضبط شبكة إجرامية تتعامل في تصنيع أطعمة فاسدة من الشكولاتة وخلطات الآيسكريم

الخرطوم: السوداني

تمكنت مباحث شرطة ولاية الخرطوم فرعية مباحث شرق النيل من القبض علي تشكيل إجرامي نشط في التعامل في الأطعمة الفاسدة.

وتفيد متابعات إعلام شرطة ولاية الخرطوم الى ان معلومات توفرت لمباحث فرعية شرق النيل عن وجود تشكيل إجرامي من ضعاف النفوس يستخدم منزلا بشرق النيل لتصنيع المواد الغذائية الفاسدة ممثلة في الشكولاتة وخلطات الآيسكريم .

وعلى الفور قام الرائد محمد الجزولي رئيس فرعية شرق النيل بتكوين تيم من مباحث الفرعية بمتابعة اللواء شرطة سليمان خريف مدير مباحث شرطة ولاية الخرطوم وتحت إشراف اللواء شرطة عبدالرؤوف الضو محمد مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم تم تأكيد المعلومة وتمت مداهمة المنزل بموجب أمر تفتيش من النيابة وتم القبض على 4 متهمين .

وضبطت بحوزتهم على 42 كرتونة و36 جوال بلاستيك معباة ببسكويت الشعلة الذي يستخدم في صناعة الآيسكريم فضلا عن خلطات جاهزة معبأة في علب صغيرة مركبة من بدرة ومواد كيميائية تستخدم في صناعة الآيسكريم والشكولاتة تم ارسال عينات لإدارة الصحة بمحلية شرق النيل وأفادت في تقريرها بأن المواد تالفة وغير صالحة للإستخدام الآدمي تم فتح بلاغ في مواجهة المتهمين تحت المادة 82 من القانون الجنائي بقسم شرطة الحاج يوسف.