الهلال يتدرب بملعبه ستعدادا للأهلي شندي

واصل فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال تدريباته التحضيرية بملعبه في أم درمان استعدادا لمواجهة الأهلي شندي في مسابقة الدوري الممتاز مساء الجمعة المقبلة، واشتمل مران الهلال على تنفيذ العديد من التدريبات البدنية والفنية، وذلك تحت إشراف المدرب البرتغالي ريكاردو وبقية الطاقم الفني المعاون له، وغاب عن التمرين رباعي الهلال في المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة ابوجا وحسين النور ووضاح وعيد مقدم، ونفذ الجهاز الفني تدريبات قوية بينما كانت هنالك تدريبات خاصة لبعض عناصر الفريق.

وسيوالي الهلال تدريباته التحضيرية اليوم الاربعاء صباحا فيما يتوقع أن يدخل الفريق في معسكر مقفول بفندق النادي في الجوهرة الزرقاء عقب نهاية المران.