حي العرب يواصل تدريباته لهلال كادوقلي

واصل فريق كرة القدم بنادي حي العرب سلسلة تدريباته الجادة و القوية و ذلك استعداداً لمباراته المرتقبة مع هلال كادوقلي في سادس جولات الدورى السوداني الممتاز.

وقد أدى اللاعبون حصه تدريبية ساخنة صباح امس بإستاد الخرطوم تحت إشراف الإطار الفني للفريق أحمد السيد وطاقمه المعاون.

وإشتمل المران على الجوانب البدنية والتكتيكية واختتم بتقسيمه في نصف الملعب وشهدت تألقا جماعيا لكل عناصر الفريق مما يؤكد جاهزية اللاعبين لخوض قادم المواجهات في مشوار بطولة الدوري .

جدير بالذكر أن الإتحاد السوداني لكرة القدم أصدر تعديلاً على جدول مباريات الأسبوع السادس و السابع و وفقاً لذلك فقد تقرر تأجيل مباراة الفريق مع {هلال كادوقلي} من يوم الخميس إلى يوم السبت الثالث من يوليو المقبل مساءً بإستاد الخرطوم

فيما ستلعب مباراة الفريق أمام {هلال الساحل} يوم الثامن من يوليو مساءً بإستاد المريخ.