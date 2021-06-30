آبي أحمد: طالما تعرّضنا للهجوم من قبل شعب تيغراي الذين جئنا من أجلهم فلا فائدة من البقاء هناك

أديس أبابا: متابعات

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن الجيش الإثيوبي، تعرّض للهجوم من قبل المواطنين الذين حرّضتهم جبهة تحرير تيغراي. وأضاف: “طالما تعرّضنا للهجوم من قِبل شعب تيغراي الذين جئنا من أجلهم فلا فائدة من البقاء هناك، إذ أصبح ينظر إليه على أنه أجنبي، فعليه أن يُغادر”. وأشار إلى أن هدف جبهة تحرير تيغراي ليس هزيمة الجيش الإثيوبي وإنما تدمير البلاد.

ومضى رئيس الوزراء الإثيوبي في قوله: “لقد أنفقنا نحو 100 مليار بر في إقليم تيغراي ما يعادل أكثر من 13 ضعف ميزانيتنا السنوية للإقليم، ولكن من الآن فصاعداً، لا نريد مواصلة هذا الإنفاق الذي لا يجد مكاناً له”.

وأضاف آبي أحمد، في كلمة بثها التلفزيون الإثيوبي الرسمي اليوم الأربعاء: “عندما يصبح الجيش يقتل على يد شعب تيغراي فلا فائدة لبقائه، وإذا أبقينا الجيش على هذه الحالة، فقد يقوم الجيش بعمل غير مرغوب فيه دفاعاً عن نفسه، خروجنا من تيغراي يجعلنا نمنح شعب تيغراي فرصة للتفكير ملياً في الأمور”.

وأشار آبي أحمد انسحاب الجيش من إقليم تيغراي يرجع إلى حقيقة أن جبهة تحرير تيغراي لم تعد تشكل تهديداً للبلاد وهناك أولويات أخرى.

وأكد آبي أحمد على قدرة الجيش الإثيوبي في السيطرة على أي مكان، قائلاً: “لا يزال الجيش قادرًا على الاستيلاء على أي مكان أو أي شيء يجب أخذه، وسنرى نتيجة انسحاب الجيش الإثيوبي قريباً”.

ومساء الاثنين، أعلنت جبهة تحرير تيغراي السيطرة على عاصمة إقليم تيغراي الواقع شمال إثيوبيا.

وفي 4 نوفمبر الماضي، أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد جبهة تحرير تيغراي، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية. ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية لجبهة تحرير تيغراي وهزيمتها في الكثير من المواقع حتى وصل إلى عاصمة الإقليم ميكيلي، في 28 نوفمبر الماضي.