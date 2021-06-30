الإجازة والاجازة مابين القيم التربوية والاحترازات الصحية

في الأعوام السابقة في مثل هذه الايام تطرقنا لموضوع العطلة الصيفية وكيفية الاستفادة منها، حيث البعض يستفيد منها بأخذ ابنائه لزيارة أجدادهم بمسقط رأسهم باحدى ولايات السودان ليتعلموا من كبارهم وبيئتهم ماهو مفيد من اجتماعيات وغيرها.. قليل من الاسر السودانية من اصحاب المقدرة يستفيدون من العطلة بإلحاق ابنائهم بمؤسسات ثقافية ورياضية (نوادي) حيث مختلف المناشط (سباحة كرادي.. ركوب الخيل).. تجد استفادة عظمى من الأغلبية بتردد الأطفال على المساجد في الأحياء والمدن لحفظ الأطفال بعضا من سور القرآن الكريم وتجويدها مصاحبة ذلك برامج ومسابقات وجوائز للمتفوقين، كل ذلك من قبل مطوعين، هذا ماتعودنا عليه منذ الصغر ليس في حي او مدينة بعينها بل في كل مدن السودان.

بعض الأطفال يقضون عطلتهم في الشارع العام داخل الحي والاحياء المجاورة منذ الصباح في لعب كرة القدم و(البلي) والونسة وهذا قد يشكل خطرا لهم ولأسرهم.ناشدنا عبر هذا القلم المتواضع أجهزة الدولة بانشاء المؤسسة التربوية التعليمية الثقافية (المكتبات العامة) والتي من ضمن أقسامها مكتبة الاطفال ومن ضمن برامجها الأنشطة الثقافية حتى ينشأ الجيل تنشئة سليمة.

تمنى الشعب السوداني في العامين الماضيين ان يبدأ السودان في النهضة والتقدم الى الأمام بوجود حكومة مدنية وكفاءاتها والدعم والانفتاح الدولي الذي اتى لها، لكن لم نجن من كل هذا اي ثمرة.

* محور مقالنا اليوم الأطفال والعطلة لاسيما العطلة الاجبارية هذا العام بسبب المرض اللعين كورونا.. هل عملتم ايها المسؤولين بان تستفيدوا من أطفال الوطن في محاربة الكورونا والتوعية بل في كيفية الاحترازات والاشتراطات الصحية

* ترون جميعا بام أعينكم مايجري في الشارع السوداني ليس لاول مرة بل في العامين السابقين مايعرف بالمتاريس التي يقف أمامها وحولها الاطفال ومن خلفها الله أعلم لكن بالطبع أحزاب بائسة وشخصيات ضعيفة لايهمها الوطن ولا مصير الأطفال الذين يواجهون كل اللعنات من عابري الطريق، الذين فقدوا كثيرا من ممتلكاتهم في هذا العام، بل متاريس الأعوام السابقة ادت الى مصرع نفر كريم في العاصمة والولايات منهم كان مريضا لم يتم اسعافهم وغيرهم.

اذن ما الحل وماهي الخطوات الأولى لذلك؟ اولا إبعاد الاطفال نهائيا من الجانب السياسي وعدم الزج بهم في التظاهرات والمواكب التي لايعرف عقباها. اليوم وضع سياسي محتقن وأحزاب تعمل على التشفي والانتقام وإبراز القوة فيما بينها وتنفذ ذلك عبر الاطفال والزج بهم.لذلك ابعاد الأطفال مهم جدا ثانيا تواجد الأجهزة الامنية بمختلفها مهم للغاية أولاً لحماية الاطفال ثم ممتلكات المواطن بل معاقبة كل من يثبت تورطه في أحداث شغب او تتريس، كما لابد من وضع قوانين صارمة للأحزاب السياسية في كيفية مزاولة وممارسة العمل السياسي ومعاقبة أيضاً كل من يخالف القانون من الأعضاء أو حتى قياداتهم.

وبكل صراحه الأحزاب السياسية لا امل فيها بل لا نرجو منها شيئا اليوم اي نعم من أجل الوطن بوضعها الحالي والمتتبع لحالهم لا يهمهم سوى ذاتهم بل أعضاء بعينهم لذلك التغيير الحقيقي يجب ان يكون من داخل مؤسسات الأحزاب وقياداتهم.

نعود الى العطلة الصيفية الاستفادة منها بداية بالتربية السليمة ووضع برامج من داخل الاسرة الصغيرة ليس بالضروري تكون بتكاليف باهظة الثمن هنالك دور مهم ويمكن ان يكون فعالا من علماء الاجتماع ببلادي بالتنسيق مع المؤسسات ومنظمات المجمتع المدني التي تهتم بمجال الاطفال بأن يعملوا على إعداد برامج ثقافية والتوعية بما يحدث بالعالم مثل كورونا، إعطاء أولياء الامور محاضرات مكثفة عن تربية الابناء والاستفادة من العطل وتصحيح مسار أخطاء نتائج العام الدراسي المنصرم، ودور الدولة يتمثل في انشاء مكتبات عامة بها مكتبة اطفال تهدف للتعليم الذاتي والثقافة المستمرة.

لاننسى ان للأطفال مواهب بدعمها يمكن ان تتبلور وترى النور حاضرا ومستقبلا اخيرا نكرر إبعاد ثم ابعاد اطفال اليوم مستقبل الغد من الجانب السياسي. ربي ما تحرم بيت من الأطفال.