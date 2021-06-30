الحلو وزعزعة الجبهة الداخلية

تشهد الساحة السياسية استقطابا حادا وانقسامات نتيجة العديد من العوامل والظروف التي تحيط باوضاع البلاد وازماتها المستحكمة! وفي الوقت الذي شهدت فيه الساحة السياسية اتفاقيات بين حزب الامة والجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير لتجاوز مرحلة القطيعة والاحتقان السياسي وطي صفحة الخلافات وفتح مسار جديد لتجاوز الازمة السياسية وتشكيل كتلة سياسية جديدة للعبور بالمرحلة الانتقالية الى الامام وحماس مختلف شركاء الفترة الانتقالية نحو التوافق السياسي وباتت الساحة السياسية للبلاد تشهد حالة من التطور الايجابي؛ يتعمد القائد عبد العزيز الحلو بعد شروطه التعحيزية في المفاوضات لتكوين تحالف جبهوي عريض لدعم مواقفه في التفاوض ومقابلة القوى السياسية من شركاء الفترة الانتقالية بما يزيد من تقسيم المشهد السياسي بالبلاد.

وفي الوقت الذي تتجاوب فيه البلاد نحو التوافق السياسي وانجاح الفترة الانتقالية والعبور الآمن بها نحو نهاياتها المرجوة، تأتي هذه التحالفات من قبل الحلو وداعميه بالداخل لتجعلنا نتساءل حول مصير البلاد والعملية السلمية؟ وهل ستشهد البلاد مرة أخرى انقساما جديدا من خلال التحالفات الجبهوية الناشئة في مقابل تحالف الشق الثاني من الجبهة الشعبية مع الامة واللجنة المركزية للحرية والتغيير؟!.

يحاول الجميع معرفة دوافع الحلو ونواياه من خلال ما يمارسه ويتخذه من مواقف تعمل كلها لزعزعة الجبهة الداخلية وتباعد بين الشقة فيما بينها وتعمل على مزيد من تشظيها وعدم توافقها من خلال سلسلة من المماطلات بدأت في طاولة التفاوض لتنتهي بإنشاء حلف جبهوي عريض ربما يقود الى مزيد من تأزيم الاوضاع بالبلاد التي تعيش حالة من الهشاشة والضعف السياسي غير مسبوقة!.

ونحن لا نذهب مع القائلين إن الحلو ربما يمارس أجندة الحزب الشيوعي التي لا يستطيع الافصاح عنها وهو بالداخل كحزب داعم للفترة الانتقالية فيما سبق ويعمل الآن على اسقاط الحكومة! ويسعى الى معارضتها سياسيا.

ولكننا نستغرب أن تتطابق وجهات النظر فيما بينهما من خلال ما يقوم به الحلو من مماطلات وتبنيه من تحالفات وما يعلنه الحزب الشيوعي من معارضة سياسية تسعى لاسقاط حكومة الفترة الانتقالية.. نسأل الله اللطف بالبلاد.