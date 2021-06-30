انضباط الشرطة

– إن ما حدث بساحة الحرية يمثل نقطة سوداء في تاريخ الشرطة السودانية؛ فكتاب الشرطة السودانية الذي يحكي سيرتها عبر تاريخها الطويل كتاب ناصع ومشرف وعامر ومليء بالمواقف الوطنية والبطولية التي تحكي عن تضحيات رجال الشرطة وبذلهم للغالي والنفيس في سبيل أمن الوطن ومواطنيه وتشهد المواقف على أنهم يقومون بواجباتهَم في نكران ذات ودون انتظار لعطايا أو هبات؛ أو حتى ثناء وكلمة شكر.

– بكل تأكيد إن ما حدث ما كان ليحدث إذا ما أديرت الأزمة بصورة علمية؛ فالمعلومات كانت تشير إلى نوايا للدخول في إضراب وعلم بذلك القاصي والداني وظهرت على صفحات الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي المقالات التي تتحدث عن الإضراب المزعوم؛ وبالتأكيد لم يخف ذلك على وزارة الداخلية وقيادة الشرطة؛ التي لم تحسن التعامل مع هذه المعلومات؛ فلماذا لم تقم الوزارة بالتعامل مع الأزمة وإدارتها بطريقة مهنية واحترافية، وأعتقد بأن منهج إدارة الأزمة في هذه الحالة واضح وكان يمكن تجاوزها بكل سهولة ويسر دون أن نصل لهذه النتيجة السيئة التي جعلت المواطن يشعر بانفراط عقد الأمن؛ وبالتأكيد هذا واقع مشجع لكل متربص وصاحب غرض وهوى وأجندة خاصة.

– لا أعتقد بأنه يوجد مبرر للخروج عن الانضباط بهذه الطريقة السافرة التي لا تشبه قوة الشرطة ومستوى انضباطها المشهود؛ فهذا الحدث هو الأول من نوعه في تاريخ الشرطة الطويل، وبالتأكيد يحتاج لوقفة من قيادة الشرطة وذلك بمحاسبة كل من بدر منه سلوك مخل بالانضباط؛ وأعتقد أنه قد تم رصدهم بواسطة الجهات المختصة في الشرطة؛ وينبغي محاسبتهم وفقا للقانون.

– الآن لا بد من العمل على تجاوز هذه الأزمة بصورة عاجلة وأعتقد بأن استقالة وزير الداخلية هي المفتاح لتجاوز هذه الأزمة؛ وما حدث بساحة الحرية فقط هو مبرر كاف للتقدم بالاستقالة؛ فعلى الوزير الا ينتصر لذاته ويعمل على تماسك قوة الشرطة والحفاظ على هيبتها وانضباطها وهو بذلك سيسجل موقفا يشكر عليه.

– أعتقد أنه على قيادات الشرطة التحرك سريعا لتجاوز هذه الأزمة بعقد لقاءات مع الضباط والصف والجنود على مستوى الإدارات والوحدات ورفع الروح المعنوية للقوة ثم طمأنة المواطنين عبر الرسائل الإعلامية وانتشار القوات بمظهرها الانضباطي الذي ألفه المواطن.

– والرسالة لك أيها المواطن الكريم بأن الشرطة قوية لن تتخاذل عن القيام بواجبها مهما كلفها ذلك وان كانت لها مطالب مشروعة وحقوق مهضومة فلن تكون على حساب أمن مواطنيها الذين هم سندها وستظل الشرطة حامية للأرواح والممتلكات خادمة للشعب.