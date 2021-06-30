السُّلطات تجهض عمليات تخريبية وتُلقي القبض على مجموعات تحمل أسلحة وعُملات مزيّفة

الخرطوم: سونا

أجهضت السلطات المختصة، محاولات لفلول النظام السابق التخريبية قبل وقوعها، حيث شرعت في القبض على مُحرِّكيها، وفق ما توفر من معلومات عن أماكن تجمعاتهم في الساعات الأولى من الصباح.

وقال وجدي صالح عضو لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989، في تصريحات لوكالة السودان للأنباء (سونا)، إن عمليات المداهمات لأوكارهم وفي الفنادق بالسوق المحلي والسوق المركزي وفي كافة الأماكن الطرفية بدأت عند الساعة الثانية صباحاً، كما تمت مداهمات أخرى في أطراف شوارع الهواء وشارع الستين وشارعي الأزهري والسلمة. فيما تم احتجاز مجموعات أخرى في ميدان مسجد شروني حيث تم ضبط 79 من قيادات المؤتمر الوطني المحلول.

وأضاف وجدي صالح: “لجان تنسيقيات هذه المجموعات التخريبية ضُبطت بحوزتها أموالٌ كبيرة من فئة الـ200 جنيه برقم متسلسل واحد مما يعد عملية تخريب للاقتصاد كانت بحوزتهم، يسعون لاستخدامها في إغراء القُصّر من الأطفال للقيام بعمليات التخريب، فيما ضُبط البعض الآخر مسلحين بالأسلحة البيضاء من سكاكين وخناجر تابعة لعناصر النيقرز التخريبية المجرمة وأسلحة نارية يحملها قناصة، وآخرون يرتدون زيّ الشرطة تم القبض عليهم متلبسين يهمون بالخروج من منازلهم”.

وقال إن السلطات المختصة من الشرطة والمباحث قد وضعت يدها على كافة هذه العناصر من الفلول، من بينهم أعداد من النساء والفتيات، في حراسات ويتم التحقيق معهم.

وطمأن وجدي، المواطنين بأن الوضع تحت السيطرة تماماً، وأن الأجهزة الأمنية تراقب الوضع بدقة تحسباً لأي طارئ.