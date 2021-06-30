إحباط عمليات نهب مخططة عبر عصابة (نيقرز) خطيرة

الخرطوم: محمد أزهري

أحبط شباب وعمال بمنطقة غرب الحارات في العاصمة السودانية الخرطوم، عمليات نهب وشغب نفذتها عصابة نيقرز مخططة بالتزامن مع انطلاق مواكب ٣٠ يونيو اليوم (الأربعاء).

وتصدى شباب أحياء مربعات صابرين وعمال لعصابة نيقرز يفوق عددها المئة عنصر مسلحين بالسواطير، بدأوا في الاعتداء على المواطنين ونهب المحال التجارية، ونجح الشباب في دحر العصابة بأسلحة مماثلة وبعض العصي والحجارة، وأوقعوا بينهم إصابات طفيفة لم يتسن إحصاؤها نسبة لهروب العصابة وانتشارها بين الأحياء، تاركين خلفهم بعض الأحذية والأسلحة.

وقالت مصادر لـ(السوداني)، إن شباب الأحياء كانوا على علم مسبق بهجوم عصابة نيقرز بالتزامن مع مواكب ٣٠ يونيو، لإحداث أعمال شغب وإثارة فوضى وذعر بين المواطنين، وأوضح أن العصابة التي دُحرت من أخطر التنظيمات الإجرامية في المنطقة.

وأكدت المصادر أن الشباب والعمال توزعوا في نقاط ومداخل الطرقات الرئيسية وارتكز أكثرهم في منطقة تسمى (لفة الزرايب)، وباغتوا العصابة من عدة محاور، الأمر الذي شتت تركيز قيادتها وجعلهم يهربون بطريقة عشوائية.