الشرطة تكشف عن إصابة 52 فرداً من منسوبيها أثناء تأمينها لمواكب 30 يونيو بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

كشفت رئاسة قوات الشرطة السودانية في تصريح لها مساء اليوم عن إصابة 52 فرداً من منسوبيها، أثناء تأمينها لمواكب 30 يونيو بمحليتي الخرطوم، والخرطوم بحري.

وقالت الشرطة: انتظمت صباح اليوم الأربعاء الموافق 30 يونيو مسيرات جماهيرية بعدد من محليات ولاية الخرطوم وقامت قوات الشرطة بواجباتها المنصوص عليها في القانون وبذلت في سبيل ذلك جهودا مقدرة في حماية المشاركين بجانب تأمين المرافق الإستراتيجية.

وأوضحت أن مجموعات حاولت الوصول إلى مرافق سيادية كالقصر الجمهوري وتصدت لها القوات بالقدر المناسب من وسائل فض الشغب بيد أن هذه المجموعات تعاملت بعنف مفرط تجاه قوات الشرطة مما أسفر عن إصابة 28 فردا من منسوبي قوات الشرطة في محيط موقع الأحداث إصابات متفاوتة أحدها إصابة خطيرة وبمحلية بحري ومناطق متفرقه من العاصمة اصيب عدد 24 شرطي آخرين إصابات متفاوته.

وأكدت رئاسة قوات الشرطة التزامها المبدئي بإنفاذ القانون في حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات وأداء واجباتها بمهنية وتجرد، ودعت جماهير المواطنين الالتزام بالنهج السلمي للتعبير المكفول لهم بنص الوثيقة الدستورية.