صندوق النقد الدولي: وصول السودان لإعفاء الديون إنجاز تاريخي

الخرطوم : السوداني

قالت مديرة صدنوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن مؤسستها ستواصل دعم السودان، شباب و نساء السودان الذين قادوا البلاد لهذا التحول التاريخي.

ووصفت كريستالينا وصل السودان مع الصناديق والمؤسسات الدولية المالية حتى مرحلة مبادرة البلدان المثقلة بالديون بـ”الانجاز التاريخي” .

وأضافت : هذا الانجاز يحرر البلاد من عبء الديون الثقيل الموروث من الماضي والحصول على موارد مالية جديدة مهمة من شركاء التنمية لبناء المستقبل “.

وتابعت: لقد وصلنا لهذه النقطة معاً حيث يعمل السودان بجد على الإصلاحات الاقتصادية الحيوية ويدعمه المجتمع الدولي لتخفيف عبء الديون عن السودان في أكبرعملية من نوعها منذ اعتماد مبادرة البلدان المثقلة بالديون”.