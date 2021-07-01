Bank of Khartoum Visa Card

تصريحات متفائلة لوزير الري قبل مغادرته إلى إثيوبيا

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم : السوداني
قال وزير الري والموارد المائية د. ياسر عباس إن السودان ، منفتح للتعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء في حوض النيل للاستفادة من الموارد المائية في الحوض على أسس عادلة ووفقاً لمبادئ القانون الدولي للمياه حتى لا يحدث ضرر لأي من دول الحوض، مؤكداً وجود فرص عديدة بدول حوض النيل في مجال المشروعات المائية المشتركة يمكن أن تسهم في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب.
وأتت تصريحات الوزير عباس قبيل توجهه إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، أمس الاربعاء ، مترئساً وفد السودان المشارك في الاجتماع الوزاري الدوري رقم 24 لدول الحوض الجنوبي بمشاركة وزراء الري والموارد المائية لدول المجموعة.

alsudani
تصفح أيضاً More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.