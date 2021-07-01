تصريحات متفائلة لوزير الري قبل مغادرته إلى إثيوبيا

الخرطوم : السوداني

قال وزير الري والموارد المائية د. ياسر عباس إن السودان ، منفتح للتعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء في حوض النيل للاستفادة من الموارد المائية في الحوض على أسس عادلة ووفقاً لمبادئ القانون الدولي للمياه حتى لا يحدث ضرر لأي من دول الحوض، مؤكداً وجود فرص عديدة بدول حوض النيل في مجال المشروعات المائية المشتركة يمكن أن تسهم في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب.

وأتت تصريحات الوزير عباس قبيل توجهه إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، أمس الاربعاء ، مترئساً وفد السودان المشارك في الاجتماع الوزاري الدوري رقم 24 لدول الحوض الجنوبي بمشاركة وزراء الري والموارد المائية لدول المجموعة.