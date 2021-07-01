30 يونيو.. غداً نكون كما نود

مرة أخرى يقول الشارع كلمته للجالسين في القصر ودواوين الدولة، علهم يفقهون..

خرج الثوار.. لا لمنصب أو كرسٍ أو محاصصة أو نصيب من كعكة بلادهم الغالية، بل من أجل صديق أفتقدوه شهيداً أو مفقوداً غير معلوم المكان والجغرافيا أو جثماناً في ثلاجة ينتظر التشريح.. خرج الثوار وهم غاضبون على حكومتهم التي وبعد عامين ما تزال تتحدث عن مخططات الفلول.

خرج الثوار.. البعض يبحث عن إسقاط والبعض عن تصحيح مسار، والبعض عن موطئ قدم في اهتمام الحكومة بالشارع، إشراكاً في رأي ومعلومة تطفئ الظمأ للمعرفة بعد أن أضناهم العطش في المياه والكهرباء.

خرج الثوار.. لا يريدون منصب رئيس الوزراء أو مقعد ود الفكي أو سيارة التعايشي أو كرسي أيمن خالد – جيل الثورة -، خرجوا يطالبون أبناءهم في الحكومة بالقصاص والعدالة الركن الغائب في أهداف الثورة التي مسها الضر من الأصدقاء قبل الأعداء..

خرج الثوار.. لا لشيء سوى عدم ترك الشوارع للمتأسلمين ولصوص العهد البائد، خرجوا ليأكدوا أن الشوارع لنا والهتافات والشعارات والقصائد والأغاني والمتاريس.. وليست لهم.. وأن الأمل والطموح والأماني والأحلام لنا.. وليست لهم..

خرج الثوار.. ليقولوا نحن أبناء (البمبان) واصدقاء (الرصاص)، فلا أموال أو حسابات أو عمارات شاهقات أو عربات تجعلنا نخشى الموت..

خرج الثوار.. ليعلنوا أن الشوارع لا تموت بالانقسامات والخلافات والمحاصصات ولا بانتهازية الباحثين عن الأضواء وأدعياء البطولة بلا حياء..

خرج الثوار.. ليؤكدوا أن السودان دولة مدنية ولو تشبث العسكر بالكراسي واللجان واستعصموا بالسلاح والمحاور، وأنه لا مكان لمدني يرى أن تسويات الأمر الواقع أقدس من رغبة الشعب الذي فرض التسويات وأنجب العسكر.

خرج الثوار.. بلا هتاف لمياه أو كهرباء أو خبز أو غاز أو وقود .. خرجوا بحثا عن المشانق لقتلة الشهداء، صارخين للعدالة والقصاص..

إلى رئيس الوزراء ووزرائه وأعضاء مجلس السيادة، إما أن تكونوا بهامة عظمة شعبكم في قراراتكم ومواقفكم، تنفيذاً لرغباته وتواضعاً في إخطاره بكل كبيرة وصغيرة وكل معوق وتحدي وبلا حسابات.. أو غادروا فلم يعد في العمر بقية لنفرح في السودان..