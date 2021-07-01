بريطانيا ترحب بتسوية ديون السودان لدى صندوق النقد الدولي

الخرطوم: السوداني

رحبت بريطانيا، بنبأ تسوية الديون المتأخرة على السودان التي يُدين بها لصندوق النقد الدولي.

وقال وزير بريطانيا لشؤون أفريقيا، جيمس ددريدج: “هذه خطوة هائلة بالنسبة للسودان. وإنني أهنئ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وحكومته على هذا الإنجاز الهائل”.

وأضاف: “إن المملكة المتحدة ملتزمة بمساندة السودان بينما يواصل سداد ديونه الثقيلة، فذلك يجعله بلداً أكثر جاذبية للمستثمرين، ويجعل شعبه أكثر صحةً ورخاءً.”

وأكد الوزير أن بلاده ‏استغلت رئاستها لمجموعة السبع‬؛ للاتفاق على حزمة تمويل طموحة لتسوية الديون المتأخرة على السودان لصندوق النقد الدولي، وذلك في اجتماع مجلس صندوق النقد الدولي بمشاركة وزراء مالية دول مجموعة السبع وشركاء دوليين آخرين في يونيو.