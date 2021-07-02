تقاسيم تقاسيم تقاسيم

** ماذا في المريخ؟ كان هذا عنوان آخر مقال رياضي كتبته العام الماضي بعد غياب سنوات من الاعتزال، و أجد نفسي اليوم مضطرا للكتابة، و ذلك لأن الحال في المريخ لا يسر، كلما تنفرج أزمته الا لتتجدد، مما دعا اتحاد الكرة بتفويض من الاتحاد الدولي فيفا، للتدخل، بصورة تجعل أو جعلت السلطات تتدخل لفرض الاستقرار،

**وصلتني رسالة من صديق، يطالبني بالطلب من الأخ حازم مصطفى الشهير بالقنصل لانني اشدت به قبل أيام، بالإسراع بإرسال طاقم للفريق ليؤدي به المباراة لأن مجموعة سوداكال المخلوعة ترفض تسليم الفريق معداته.

** حقيقة لم أفهم، معقول مجموعة سوداكال و مادبو تتصرف هكذا تصرف؟ اتصلت بالاخ حازم فأوضح لي بأن أربعة أطقم من المعدات تحركت من اسبانيا الآن للمريخ، و أضاف حتى المعدات الحالية لم تأت بها المجموعة المخلوعة.

** اسأل الله أن يسبغ نعمة الصبر على أهلنا في المريخ حتى يتجاوزوا هذه المرحلة الحرجة، و يعملوا لإيجاد نظام جديد، و إدارة جديدة، بفكر عال يستصحب التقدم الحالي في صناعة الرياضة.

** أهمس في أذن اخي و صديقي الأستاذ محمد موسى الكندو، الذي أتت به الظروف، و أظنه الرئيس الخامس و الأربعين للمريخ، و اهنئه بهذا الشرف، و الرجل اعرفه بل ربما يكون الوحيد الذي عرفته من المجموعة الإدارية الأخيرة، من خلال لقاء جمعنا في رحلة لعطبرة قبل سنوات.

** رسالتي لرئيس المريخ المكلف الكندو، أن يسرع بالاتصال بكل أهل المريخ لمعاونته للخروج بالفترة الانتقالية لبر الأمان، كما يقول الفريق حميدتي ، و عنده من الرجال من يسدون قرص الشمس، في الداخل و الخارج، و اقصد بمن هم في الخارج الآن السادة جمال الوالي و حازم مصطفى القنصل و أحمد التازي و عادل ابوجريشة، لأنني سمعت منهم ما يشرح صدر المريخ، و الأخوة في روابط المريخ في قطر و الامارات و السعودية، لأنني من خلال علاقة وطيدة جمعتني بهم، لديهم الكثير، بس في انتظار إشارة جادة.

** لا تزال قنوات الملاعب، اخي باشمهندس محمد عمر الفاروق تبث اعادة لمباريات قديمة، بدلا من المباريات الأخيرة، و سقطت في امتحان بث مباراتي المريخ و الهلال من ابوحمد و حلفا الجديدة.

** اسعدتني قرارات برفع استحقاقات المعلمين، و العناية بكادرهم الوظيفي، فهذه الفئة المهمة تستحق التميز، و كما قال مسؤول سابق انه سيعمل ليكون مرتب المعلم الأكبر في الدولة، و بمناسبة مرتب المعلم فقد كان مرتبي كمعلم نهاية الستينات، عشرين جنيها و ريال، و الريال هو العشرة قروش زمان، و كنا نحرص عليه قبل العشرين جنيه.

** العملات المعدنية كانت الريال عشرة قروش، و الشلن خمسة قروش، و الفريني قرشين، و كان سيد الأمر القرش، و التعريقة خمسة مليم، ثم المليم في نهاية الرصة، و اختفت العملات المعدنية مؤخرا بعد الانهيار، لأنها صارت تصهر بأعلى من قيمتها و حلت العملات الورقية و صارت للفئات الأكبر فقط.

** لابد من الإشادة بالقفزة الأخيرة في شكل أخبار التلفزيون، و عودة النشرة الرياضية بصورة أفضل من تلك التي كان لنا شرف تأسيسها قبل ست و عشرين سنة عام ١٩٩٥م.

** تنطلق قريبا الدورة الأولمبية في طوكيو، في ظروف استثنائية، بعد أن تأجلت من موعدها التاريخي ٢٠٢٠م بسبب الكرونا، لكن المهم لمشاهدي التلفزيون انهم لن يحلموا بمتابعتها، لأنها دخلت هذه المرة للتشفير و قنوات الغول الذي التهم كل الأحداث العالمية.

** صمدت اللجنة الأولمبية الدولية لسنوات أمام الإغراءات المالية، لأن الميثاق الأولمبي يمنع الاحتكار، و لكنها بعد الدورة الأخيرة عام ٢٠١٦م في ريوديجانيرو البرازيلية أعلنت بأنها اي الدورة ستكون الأخيرة، فقد انهار الميثاق الأولمبي مع العروض المغرية.

** على المستوى الشخصي اعزي نفسي و المشاهدين، لأنني كنت مع الفريق العربي الموحد الذي نقل لهم مجانا الدورات من سيدني ٢٠٠٠م،و أثينا ٢٠٠٤م،و بيكين ٢٠٠٨م و لندن ٢٠١٢م،و اخيرا ريوديحانيرو ٢٠١٦م، و هذه التي شاركت فيها، حيث و دعونا و كرمونا و قالوا لينا ما قصرتوا و فهمناها (ما نشوفكم في طوكيو)َ.

** تألمت لخبر اعتقال الزميل المخرج الكبير سيف الدين حسن و هو يمارس مهنته في تغطية احدات الأربعاء الأخيرة، وقضى ساعات دون ذنب جناه، و لكن الحمد لله فقد تم إطلاق سراحه و اعتذر له السيدان صلاح مناع و وجدي صالح، و حسنا فعلا.

** منذ عشر سنوات لم تغب أخبار التجاوزات في امتحان الشهادة السودانية و لا مرة، و أحيانا أكثر من بلاغ، زمان كنا نسمع بالتجاوز مرة كل عشر سنوات.

** متعة مشاهدة مباريات النهائي الأوروبي هذه الأيام، قد تعيدنا للكرة، كما أعاد الاتحاد الأوروبي يوافا الجماهير للمدرجات، عقبال اتحاد شداد. مباراة سويسرا و فرنسا، كانت الأكثر امتاعا و كذلك مباراة بلجيكا و كرواتيا فقد اهتزت الشباك يومها ثلاثة و عشرين مرة.

** مذيعة متلعثمة تهتم بشعرها أكثر، قدمت خطاب الدكتور حمدوك الأخير بلعثمة، و بعد انتهاء الخطاب فاجأتها الكاميرا و هي تستعدل شعرها، و هنا تحولت اللعثمة إلى مصيبة أكبر بالقول نقدم لكم الآن خطاب رئيس الوزراء، و العجيب أن الخطاب مسجل و ليس مباشرا. لا أظن أنها تلقت سؤالا أو توبيخا أو تحقيقا. و ليتها تجد اخي و زميلي و صديقي لقمان أحمد.

** خبر مر مرورا رغم أهميته، و هو الإعلان عن قيام (جامعة تكنولوجية السكة الحديد في عطبرة) ، تحية لابني عطبرة البارين الدكتور علي محمد حمدان و السفير الدكتور جعفر كرار، سفيرنا في الصين.

** تهنئة للإخوة القائمين على قناة الهلال الفضائية السادة الدكتور أشرف الكاردينال و الأستاذة فاطمة الصادق و الأستاذ عادل الزبير و كل الزملاء و الزميلات بالقناة الناجحة، حماها الله من خلافات الرياضيين الاداربة،

** غدا بمشيئة الله اكتب الحلقة ٣٣ من سلسلة (مهلا و اهلا أيها الموت) ، رحم الله موتانا و رحمنا.

{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}