حملة الرقابة على الاسواق تضبط سلعا منتهية الصلاحية

الخرطوم : ابتهاج متوكل

طافت ٣٠ عربة للحملة القومية للرقابة على الاسواق وضبط الاسعار، على اسواق الخرطوم وبحري، وبعدد من شوارع الولاية، وضبطت الحملة، كميات كبيرة من السلع منتهية الصلاحية، تمت مصادرتها من قبل هيئة المواصفات والمقاييس.

واوضحت اللجنة الإعلامية للحملة القومية للرقابة على الأسواق وضبط السلع، في بيان صحفي أن الحملة تبث الوعي بين التاجر والمواطن معا، بحقوقهم وفق قوانين حماية المستهلك والمنافسة وتنظيم الأسواق، والتبصير بثقافة وضع ديباجات على السلع، ومراعاة صلاحية السلع وتنظيف وتنظيم الأسواق.

وشددت اللجنة، على حماية المستهلك من الزيادات غير المبررة للأسعار، والسلع غير المطابقة للمواصفات، كما نشرت الرقم 8889 بين المواطنين، للتبليغ الفوري عن “اي مخالفة”، وذلك دفاعا عن حقوقهم، واشارت اللجنة، الى أن الحملة وجدت تجاوبا من قبل التجار والمواطنين معا.

وقال وزير التجارة على جدو، في تصريح صحفي، إن الوزارة وصلت لهذه النقطة المهمة بعد تدقيق وفحص ومتابعة، واسترجاع صلاحيات وحقوق الوزارة، شرعت في رسم ووضع الخطط الخاصة بالتجارة الداخلية، وان تلعب دورها الريادي في تنظيم واعادة الاستقرار في الأسواق.