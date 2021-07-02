توقيع اتفاقية شركاء الموانئ مع الحكومة

الخرطوم : ابتهاج متوكل

من المقرر أن يوقع اتحاد الغرف التجارية، اتفاقية شركاء الموانئ، مع الحكومة وانزالها حيز التنفيذ،، وتقضي بتسهيل إجراءات و تطوير أنظمة العمل بالموانئ، وستقام الفعالية يوم الاثنين القادم، السادسة مساء ببرج اتحاد الغرف التجارية، برعاية وزير التجارة والتموين علي جدو، ووزراء القطاع الاقتصادي، وتشريف رئيس الوزراء لتنزيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص للواقع العملي. وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية الأمين الشيخ مصطفى، في تصريح صحفي، إن الاتفاقية شددت على اهداف استراتيجية تسعى لانسياب حركتي الصادرات والواردات، وذلك بوضع انظمة ولوائح للمعاملات البينية وتبسيط الإجراءات بطريقة واضحة ومحكمة، موضحا أن الاتفاقية خلصت الى ١٢ بندا، سيتم التوقيع عليها واضاف : قطاعا المصدرين والمستوردين بالغرفة التجارية يعملان على خدمة اهداف التجارة، ودعم خطوات الاصلاح الاقتصادي للدولة، والمساهمة في تخفيف اعباء الضائقة المعيشية على المواطنين، مشيرا الى أن المصدرين والمستوردين استطاعوا الوقوف ميدانيا على المشكلات، بغرض إحداث التغيير في اداء الموانئ والاستعداد للمرحلة القادمة.