تجمع المخابز يلوح بالإضراب و(70%) من المخابز متوقفة عن العمل

الخرطوم : عبيـر جعفر

تشهد مخابز العاصمة الخرطوم المدعومة بمختلف محلياتها الخرطوم وبحري أمدرمان أزمة حادة في الخبز وازدحام الصفوف واغلاق (70%) من المخابز بشكل تلقائيا بسبب ازمة الغاز واستمرار شح الدقيق.

و قال صاحب مجموعة مخابز ببحري عبد الهادي دارقيل في حديثه لـ(السوداني) إن هنالك مشاكل كبيرة في الغاز، واوضح أن شركات الغاز لا تلبي شكاوى اصحاب المخابز اضافة الى استمرار نقص حصة الدقيق مما انعكس سلبا على عرقلة عمل المخابز واغلاق عدد كبير منها.

وأشار الى أن أزمة الخبز مستمرة ما لم يتم حل لأزمة الغاز

ووصف صاحب مخبز بالخرطوم موسى آدم الوضع الحالي للمخابز بالسيء في ظل ارتفاع الاسعار ولا يسمح بالعمل بالتسعيرة الحالية، اشار الى ازمه حادة في الغاز وارتفاع سعر جوال الدقيق المدعوم (800) جنيه، مؤكدا إغلاق المخابز يوميا.

و اكد صاحب مخبز بأم درمان عبد الله الماحي استمرار الازمة، وقال إن الجهات المسئولة لا تهتم بأمر الخبز، وطالب بحلول جذرية ومراجعة تكلفة المخابز كل ثلاثة اشهر.

وقال إن المخابز أصبحت تغلق ابوابها تلقائيا لاكثر من يومين نتيجة لارتفاع لتر الغاز الى (10) آلاف جنيه ولاسباب مختلفه ابرزها شح الدقيق وارتفاع مواد انتاج الخبز، متوقعا استمرار اغلاق بقية المخابز المدعومة باستمرار حال أزمة الغاز وارتفاع الاسعار، وأضاف أن المخابز التجارية قفزت بسعر الرغيف (20-15) جنيها، واوضح أن تعرفة الخبز المدعوم في الوقت الراهن أصبحت غير مجزية،

وطالب عبد الله الجهات المسئولة بحل أزمة الغاز فورا وزيادة حصص الدقيق كاملة.

واكد الامين الاجتماعي لتجمع اصحاب المخابز علاء الدين الفاضل في حديثه لـ( السوداني ) أن 70% من مخابز ولاية الخرطوم متوقفه تلقائيا بسبب نقص حصة دقيق الولاية وزيادة أسعار مدخلات الانتاج وازمة الغاز والخسائر، ملوحا الى حدوث اضراب تلقائي للمخابز المتبقية، وقال إن الجهات المسئولة لا تستطيع وضع تسعيرة حالية في وضع ارتفاع كافة المدخلات.