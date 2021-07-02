عذراً منظومة البوليس

ماحدث بالساحة الخضراء قبل أيام من تمرد وهتافات لبعض منسوبي الشرطة أمام الوالي ووزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة وصمة عار في جبين تاريخ الشرطة السودانية لم يسبق لها مثيل الا تمرد دفعة على أعتاب التخرج من كلية الشرطة وقد نالت هذه الدفعة المتمردة ماتستحق من الجزاء .

ونعود لحدث اليوم والذي يوضح إلى أي مدى صارت الأجهزة الأمنية التي تتسم بالضبط والربط مثلها مثل الفاقد التربوي، صحيح قد تكون هناك مطالب ومظالم واقعة على هذه الفئة المهمة والمنوط بها توفير الأمن والحماية للمواطن، وربما تقع عليهم أضرار جسيمة ومخاطر لكنها لاتعدو أن تكون مثلها مثل كل المخاطر التي ترتبط بالمهن الأخرى ومن أراد الشهد لابد من إبر النحل، وهناك طرق معروفة للمطالبة بكافة الحقوق إذن التعبير عن المطالب أو المظالم بهذه الطريقة الفوضوية لا يشبه شرطة السودان، والشرطة في حد ذاتها لم تعد تشبه بوليس السودان ذلك الذي كنا نسمع عنه وعن انضباطه وهندامه وأمانته وصدقه إذ كان البوليس شرفاً ومشرفاً لكل سوداني وكذا كانت القوات المسلحة ولست أدري ما الداء الذي أصاب مؤسساتنا العسكرية حتى صارت ترزح تحت وطأة الفوضى.

لن اتحدث عن حقب سياسية ولا عن ظروف اقتصادية ولكن نقول باختصار من لايستطيع حفظ شرف الكاكي فليخلعه ومن ثم يمارس حقه في الاحتجاج والإضراب وعلى قيادة قوات الشرطة التعامل بكل حسم وحزم مع مظاهر الفوضى والتراخي من قبل منسوبيها ويكفي البلاد فوضى الاقتصاد والأسعار والانفلات الأمني الذي تسببت فيه العبارات التي كان يطلقها بعض منسوبي الشرطة على شاكلة (دي المدنية الدايرنها) ولعمري هذه العبارة توضح بجلاء أن من يرددها لايعرف حقوقه من واجباته إذ أن المدنية لا تعني الفوضى بقدر ماتعني سيادة حكم القانون.

ماقلته سابقاً لايعني أن المدنيين مبرأون من الفوضى فقد شاهدت الكثير من المناظر التي يهان فيها رجال الشرطة دون أن يحركوا ساكناً ولو كنت مكانهم لاتخذت الإجراءات القانونية ضد من يستخف برجل الشرطة أو أي موظف خدمة عامة..

وقد أثبتت التجربة العملية اننا أبعد مانكون عن الديمقراطية وان الشعب السوداني استغل الحرية بعد سنوات من الكبت والقمع.

الطريق طويل حتى يستقيم العود ولتكن البداية بالقوات النظامية فهي صمام أمان هذا البلد فإن فلت عيارها فعلى السودان السلام.