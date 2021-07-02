الأهم الالتزام بالتنفيذ وإكمال المهام

للأسف مازال الغموض سيد الموقف رغم نجاح ثورة ديسمبر الشعبية في إسقاط سلطة النظام السابق، وأصبح من الصعب على المتابع من على البعد معرفة حقيقة ما يجري عبر الأخبار المتضاربة والتصريحات التي تعبر عن أجندة من يطلقونها.

هناك اتفاق على أن أداء الحكومة الانتقالية ضعيف ولا يلبي تطلعات المواطنين الذين ثاروا ضد نظام الإنقاذ، وأن هذا الضعف سببه الوضع الملتبس الذي فرضته الشراكة الضيظى بين المدنيين والعسكريين، لكن ذلك لا يبرر المعارك الدائرة الآن حول السلطة الانتقالية لأن التحديات الماثلة تتطلب المزيد من التساند لدفع مسار الحكم الانتقالي لإنجاز المهام المطلوبة منه.

إننا ضد إصدار الأحكام الظالمة ضد رئيس الوزراء المختار من قوى الثورة الدكتور عبدالله حمدوك ولا ضد هذا الوزير أو ذاك من الشركاء الذين جلسوا على كراسي السلطة وأصبحوا يعملون لصالح ورقهم بدلاً من العمل من أجل تحقيق السلام الشامل العادل الذي وقعوا تحت مظلته اتفاق جوبا.

لن نكرر تنبيهنا الذي للأسف لم يجد أذنا صاغية وسط استمرار الخلافات الحزبية داخل قوى الثورة ومازالت تتحرك في الساحة السياسية لصالح أجندتها الحزبية دون اعتبار للنتائج الكارثية التي سببتها للحكومة الإنتقالية وللحاضنة السياسية التي قادت ثورة ديسمبر الشعبية.

لايستطيع أحد إنكار ما تم من إنجازات في مجال العلاقات الخارجية التي نجحت في رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب وإعفاء بعض الديون الخارجية القديمة الموروثة وإعادة السودان لوضعه الطبيعي في الأسرة الدولية، إضافة للحراك الداخلي الذي قاده رئيس وزراء الحكومة الانتقالية نحو الإصلاح المؤسسي .. لكننا نعلم بأن كل هذا وحده لايكفي لتلبية تطلعات المواطنين الذين ثاروا من أجل تحقيق السلام الشامل العادل وبسط العدل ورفع المظالم وتأمين الحياة الحرة الكريمة لكل أهل السودان.

هذا يتطلب تعاوناً صادقاً من كل أطراف السلطة الانتقالية للوفاء بالتزاماتهم تجاه تنفيذ برنامج المرحلة الانتقالية بما في ذلك الإسراع بإعادة هيكلة القوات المسلحة والقوات النظامية الرسمية الأخرى وحسم كل أشكال الازدواجية الغريبة عن الأنظمة العسكرية والتراتبية النظامية، مع ضرورة التشديد على تنفيذ قرار مجلس الأمن والدفاع بجمع السلاح خارج القوات النظامية الرسمية دون استثناء، وأن يتزامن ذلك العمل مع تفعيل برنامج الإسعاف الاقتصادي وتشجيع وتحفيز الإنتاج وضبط الوارد وترشيد الصرف الحكومي ودعم الجمعيات التعاونية والمبادرات المجتمعية مثل “سلعتي” وثمرات” حتى تصل بالفعل إلى مستحقيها وليس عبر الأخبار والتصريحات.

نكرر مناشدتنا لكل قوى الثورة لتوجيه طاقاتها للمساعدة في إكمال مهام المرحلة الانتقالية والتعاون الصادق دون مزايدة أو شروط تعجيزية من الذين يتصارعون على السلطة المؤقتة، والتوجه الجاد نحو تحقيق السلام الشامل العادل والإصلاح المؤسسي القانوني والعدلي لدفع استحقاقات تنفيذ العدالة ومحاكمة المجرمين والفاسدين، وتأمين الحياة الحرة الكريمة للمواطنين .. بدلاُ من إطلاق المبادرات والتصريحات التطمينية التي مازالت معلقة في الهواء مع استمرار سياسة تجريب المجرب الذي فشل من قبل.