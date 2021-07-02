ختام كورس “الحكام مقيمين” ظهر أمس

اختتم ظهر أمس بمقر الاتحاد السوداني لكرة القدم كورس “الحكام مقيمين” الذي أقامته لجنة الحكام بالاتحاد تحت اشراف (FIFA) عبر المحاضر الصومالي علي محمد أحمد.

وشرف الختام الأستاذ بدر الدين المبارك نائب رئيس لجنة الحكام، وعامر عثمان نائب رئيس لجنة الحكام للشؤون الفنية، واحمد بابكر مدير الادارة الفنية بالاتحاد.

وناشد بدرالدين المبارك الحكام المشاركين المساهمة في تطوير مسيرة التحكيم عبر استشكاف حكام جدد خلال السنوات المقبلة، وقدم المبارك شكره لمجلس ادارة الاتحاد و الرئيس كمال شداد لوقفتهم مع كل مشاريع ومقترحات اللجنة.

واكد عامر عثمان أن اللجنة بذلت مجهودات كبيرة لتطوير التحكيم، مبينا أن اللجنة وضعت اساسا سواء أغادرت أم استمرت مسيرتها، وان من يخلفها سيجد اساسا يعتمد عليه.

وذكر المحاضر علي محمد أحمد أن جهود الاتحاد السوداني في مجال التحكيم واضحة، مشيرا الى أن اقامة ثلاثة كورسات من FIFA في ظرف شهر واحد وبحضور المحاضر في الخرطوم يحسب للاتحاد ورغبته الجادة في تنفيذ خطته التطويرية.