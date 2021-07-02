الشرطة القضارف يعقد مرانه الرئيسي استعداداً لهلال الساحل

عقد فريق الشرطة القضارف صباح امس مرانه الرئيسي بملعب استاد المريخ تأهبا لمنازلة هلال الساحل المقامة غداً السبت بذات الملعب لحساب الجولة السادسة من الدورة الثاني لبطولة الدوري الممتاز. اشتمل المران على الشقين البدني والتكتيكي حيث اخضع مدرب الاحمال الكابتن ياسين بابكر التوم اللاعبين لتدريبات بدنية متعددة فيما اخضع مدرب الحراس عامر حسين ثلاثي العرين ابوعشرين وعمار صالح وعبدالله الشبلي لتمارين تقوية ورشاقة وتسديد. ومن خلال المران ركز الجهاز الفني بقيادة حمد كمال ومأمون أبوسن على تكثيف التمارين التكتيكية والفنية قبل أن يجري مناورة على كامل مساحة الملعب بين الأبيض والأحمر طبق من خلالها الطريقة التي سيلعب بها المباراة، ومن المنتظر أن يختتم الفريق صباح الجمعة كافة ترتيباته لهذه المباراة ويؤدي تدريبه الأخير بملعب الجريف ليصل من خلاله للتشكيلة الرئيسية التي سيدخل بها المواجهة.

وحرمت الإصابة حارس مرمى الفريق خالد شقلي من الظهور في المران الرئيسي حيث شكا (شقلي) من الم خفيفه في عضلة الفخذ اليسري، مما يهدد مشاركته في مباراة السبت ويخضع اللاعب لعلاج مكثف تحت إشراف طبيب النادي دكتور محمود النور للالتحاق بزملائه.

هذا وقد انعقد صباح امس بالاتحاد السوداني الاجتماع الفني المشترك لمباريات الاسبوع السادس بحضور عدد من اندية الدوري الممتاز وفيما يخص مباراة الشرطة القضارف وهلال الساحل مثل الشرطة مدير الكرة الرائد شرطة طارق اوفيس ، والكابتن محمد حسن زكريا ومن هلال الساحل المدير التنفيذي ياسر عبد الرحيم ، أمن الاجتماع على أن يرتدي الشرطة الازرق الكامل وهلال بورتسودان الابيض الكامل، تنطلق صافرة المباراة عند الرابعة وربع من عصر الغد بملعب المريخ.