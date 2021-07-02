التجمُّع الاتحادي: نسعى للسُّلطة ونعمل على تلميع أنفسنا لها عبر صناديق الاقتراع

القضارف: اليسع أحمد

كشف الناطق باسم التجمُّع الاتحادي، جعفر حسن، أن التجمُّع الاتحادي يعمل على الإعداد للانتخابات المُقبلة.

وقال حسن، خلال الندوة السياسية المقامة على شرف انعقاد المؤتمر العام للتجمُّع الاتحادي بولاية القضارف اليوم الجمعة: إننا طلاب سُلطة ونسعى لها ونتشرّف بها ونعمل على تلميع أنفسنا للفوز بها عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات المُقبلة.

ونوّه إلى أن حديث الشارع بعبارات (ما دايرين أحزاب)، ستترك فراغاً عريضاً يجلس البلاد كما أجلسها 30 عاماً فترة حكم النظام السابق، وطالب الأحزاب السودانية بالإعداد الجيد للانتخابات لخلق مُنافسة قوية بينها وعدم تركها لقوى الظلام، وأوضح أنهم ليسوا اتحاديين سلفيين، ولكنهم يجددون برامجهم على حسب احتياجات الحزب الآنية.

مُشيراً أنّ التجمُّع الاتحادي لديه خطان أحمران هما: لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، ومن يعمل على إجهاض ثورة ديسمبر المجيدة، ولا يسمح لأيٍّ من كان المساس بهما.