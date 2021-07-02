النيابة تلاحق “صلاح قوش” بالإنتربول لضلوعه في تخطيط إرهابي

الخرطوم: السوداني

أحالت النيابة العامة بلاغ خلية الأمن الشعبي الأرهابية للمحكمة المختصة التي حددت الأحد القادم موعد لانعقاد أولي جلسات البلاغ .

وتعود تفاصيل البلاغ المدون بالرقم ٤٤/ ٢٠١٩م، وفق وكالة الأنباء السودانية (سونا)، لورود معلومات للأجهزة الأمنية بقيام مجموعة من منسوبي الأمن الشعبي وإدارة المعلومات بالمؤتمر الوطني المحلول بتحركات تهدف للقيام بأعمال إرهابية.

عليه قامت النيابة العامة بالتنسيق مع الاجهزة ذات الصلة بمداهمة وكر الخلية الإرهابية بمنطقة الطائف بالخرطوم وتم العثور بالمكان علي أزياء عسكرية وأسلحة ومتفجرات وحزام ناسف وعدد كبير من معدات الاتصالات والحواسيب.

و اسفرت التحريات والتحقيقات التي قامت بها النيابة لاحقاً عن القبض على عدد ٢٤ متهما تم توجيه تهم في مواجهتهم تحت مواد تتعلق بتقويض النظام الدستوري ومعارضة السلطة بالعنف ومخالفة قانون القوات المسلحة وإدارة المنظمات الإرهابية وقانون الأسلحة والذخائر وعدد من المواد الأخرى .

كما اسفرت التحريات عن ضلوع رئيس المخابرات في النظام البائد صلاح قوش في التخطيط لهذه الهجمات، وقد تم فصل الإتهام في مواجهة المتهم الهارب وملاحقته عبر الأنتربول وإحالة البلاغ لمحكمة الإرهاب والتي ستعقد الأحد القادم أولي جلساته .

يُذكر أن النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان كان المشرف على البلاغ قبل توليه المنصب الحالي.. كما تم تدوين أقوال الرئيس المعزول البشير كشاهد في البلاغ .