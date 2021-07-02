جامعة النيلين تسحب درجة الأستاذية من اثنين من أساتذتها

الخرطوم: السوداني

سحبت جامعة النيلين درجة الأستاذية من اثنين من الأساتذة الذين حصلا عليها دون وجه حق وبمخالفة لائحة الترقيات وتم ذلك من خلال جهة المنح وهي لجنة الترقيات بالجامعة.

وقالت الجامعة في تصريح صحفي ان اللجنة اوصت أيضا بسحب درجة الدكتوراه من أحد الأساتذة لحصوله عليها بمخالفة اللائحة.

وأوضحت الجامعة إن لجنة مراجعة ملفات أعضاء هيئة التدريس قامت أيضا بدراسة وتمحيص ملفات أساتذة الامتياز ووقفت على مخالفات قانونية كبيرة ومشينة للائحة، حيث كان لبعضهم أكثر من مخالفة قانونية في منح لقب الأستاذ امتياز فوقفت بكل دقة وأمانة، على ملفاتهم.

وقالت اللجنة انها خاطبت جامعات نقلوا منها في بعض الحالات فتم تصنيف الحالات لممنوحين لم يستوفوا شرط القيد الزمني، ولم يحصلوا على رتبة الأستاذية وفق النظم واللوائح الموضوعة لذلك وهما أثنان.

وقال البيان إن ثلاثة منهم لم يُرفع ترشيحهم في الزمن المحدد حسبما نصت عليه اللائحة النافذة والسارية، بل تقدموا بعد ست وسبع سنوات، وهناك اثنان لم يخضعا لشرط النسبة المحددة باللائحة (20%).

وتوخياً للعدالة وتطبيقاً للوائح وإعمالاً لمبدأ المساواة وعملا للاصلاح بالجامعة، وعدم استسهال الحصول منها على أي لقب أو رتبة. أوصت اللجنة بسحب هذه الألقاب التي بنيت على مخالفات واضحة وعديدة.