منتدى شروق الثقافي يناقش وحدة قوى الثورة اليوم

القضارف: كوكتيل

يناقش منتدى شروق الثقافي بالقضارف، ضمن فعاليته رقم 395، موضوع وحدة قوى الثورة وتحديات الانتقال، اليوم السبت 3 يوليو 2021 في تمام الساعة الرابعة مساءً. ويقدم الندوة الأستاذ زاهر عكاشة، وذلك بدار منتدى شروق في ديم النور شمال.