منتدى شروق الثقافي يناقش وحدة قوى الثورة اليوم

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عوضية آدم أول بائعة خضار بسوق الكلاكلة لـ(كوكتيل): وجدت معاكسات من الرجال ولم تصدهم عني إلا (السكين)
القضارف: كوكتيل
يناقش منتدى شروق الثقافي بالقضارف، ضمن فعاليته رقم 395، موضوع وحدة قوى الثورة وتحديات الانتقال، اليوم السبت 3 يوليو 2021 في تمام الساعة الرابعة مساءً. ويقدم الندوة الأستاذ زاهر عكاشة، وذلك بدار منتدى شروق في ديم النور شمال.
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عوضية آدم أول بائعة خضار بسوق الكلاكلة لـ(كوكتيل): وجدت معاكسات من الرجال ولم تصدهم عني إلا (السكين)
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