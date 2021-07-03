منتدى قاعدة التعاون بمركز راشد دياب بالأحد المقبل

الخرطوم: كوكتيل

ينظم مركز راشد دياب للفنون وبرعاية شركة سكر كنانة المحدودة فى الساعة الثامنة مساء بعد غد الأحد منتدى بعنوان ” قاعدة التعاون (التعاونيات) وبمشاركة المطرب عثمان الاطرش.

ويدير المنتدى الاستاذ عارف حمدان، وتتحدث فيه الاستاذة سامية عبد الحفيظ ابراهيم رائدة مبادرة جماهير الحركة التعاونية الشعبية ورئيس اللجنة التمهيدية لتنشيط المؤسسة التعاونية التجارية القومية والمهندس الزراعي العوض عباس رئيس المؤسسة التعاونية للمهندسين الزراعيين وعضو مبادرة جماهير الحركة التعاونية وعضو اللجنة التمهيدية للمؤسسة التعاونية التجارية.