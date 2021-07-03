فهيمة عبد الله لهذا السبب .. لا أشارك في المنتديات الثقافية

الخرطوم: كوكتيل

قالت المطربة فهيمة عبدالله إنها لا تحرص على المشاركة في المنتديات الثقافية لأنها غالبيتها يتعامل مع الفنانين كأداة مصاحبة للبرنامج و قالت إن هذا لا يضيف شيئا للفنان. وأضافت في حلقة نقاش بقناة (النيل الازرق)،أنه أحيانا لا توجد علاقة بين موضوع المنتدى والفنان، مشيرة إلى أن أمر المنتديات يحتاج لمراجعة حتى تعود لسابق عهدها.

فيما دافع صاحب منتدى (العمدة الثقافي) و(منتدى نيو سلا) عماد حسين وقال ” نعم إن المنتديات أصبحت تميل للغناء كثيرا لأن ضغوط الحياة تفرض هذه النوعية من الأجواء للتخفيف والترويح عن النفس، وأعترف بأن غالبية المنتديات اليوم يتم الدخول إليها عبر التذاكر، وقال إن المنتديات الثقافية تلعب أدوارا كبيرة في جوانب الثقافة ومناقشة عدد كبير من الاشكاليات الاجتماعية والثقافية والفنية في جو جميل ومعافى بجانب الترفيه وتقديم الأصوات الجديدة من المطربين للساحة “.

وقال الصحافي والناقد الفني أمير عبدالماجد إن المنتديات في السابق كانت وعاء للأدب والفكر والثقافة تتناول القضايا والظواهر المختلفة من خلال نقاش مستفيض بمشاركة أهل الاختصاص،و تابع “كانت هنالك مساحة للغناء كبرنامج مصاحب وليس اساسياً، ويبدو أن الأمر تغير خلال الفترة الأخيرة بعد أن تحولت المنتديات إلى جلسات غناء واختفت عنها المواضيع والقضايا التي كانت تطرح للنقاش”.

وقال عبدالماجد إن هذه التحولات في المنتديات أوجدت نوعا من الاستسهال في العملية الثقافية وقال “من المؤسف أن هناك منتديات تحولت إلى حفلات تجارية بعد أن أصبح الدخول إليها بالتذاكر” ،وأشار أمير إلى أن المنتديات بشكلها الحالي أصبحت قبلة لمحبي الغناء وغاب عنها الرواد المهتمون بالقضايا والنقاش الفكري.