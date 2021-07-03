شد وجذب بين مجلس الكندو وسوداكال المريخ يعود إلى الممتاز بمقابلة توتي اليوم

الخرطوم : السوداني

يعود المريخ إلى ساحة التنافس بالدوري الممتاز وذلك بمواجهة توتي ضمن مباريات النصف الثاني من البطولة، ويدخل المريخ المباراة وسط ظرف إداري غامض وذلك على خلفية عدم تسلم المجلس الشرعي بقيادة محمد موسى الكندو لمقاليد الامور بفريق الكرة حتى اللحظة في ظل تمسك رئيس النادي آدم سوداكال ومعاونيه بالفريق والتهديد بالانسحاب حالما تم تنفيذ قرارات اتحاد الكرة القاضية بإبعاد الرئيس وتحويله إلى لجنة الانضباط

وبحسب مصدر موثوق داخل المجلس الشرعي فإن الاجتماع الاخير باتحاد الكرة والخاص بمباراة اليوم شهدت ملابسات كثيرة، كان اهمها ما بدر من مساعد رئيس النادي الصادق مادبو الذي هدد بسحب الفريق حالما لم يلتزم اتحاد الكرة بإصرار سوداكال كرئيس شرعي للنادي

ولفت مساعد الرئيس إلى أن المجموعة الاخري لا تملك في الأصل حق الاشراف على مباراة اليوم كما انها لا تملك في الأصل مقدرات على تسيير الأوضاع الإدارية والمالية وهو ما رفضه الثنائي خالد أحمد المصطفى والكابتن هيثم الرشيد اللذان كانا حضوراً.

وأشار المصدر إلى أن مساعد رئيس المريخ الصادق مادبو قال بصريح العبارة لمن هم في الجناح الآخر المعتمد من قبل اتحاد الكرة ( شوفوا ليكم لاعبين وفنايل العبوا بيهم) وهو ما اثار سخرية وغضب المسؤولين باتحاد الكرة والمريخ على حد السواء على ما وصل اليه حال التردي المريع في النادي.

يشار إلى أن اتحاد الكرة، جدد التمسك بقراراته الأخيرة فيما يتعلق بملف المريخ وتم التأكيد على ضرورة التزام سوداكال بالقرارات.

وفي ظل كل هذه الحيثيات يخشى كثيرون على وضعية الفريق وإمكانية تأثره في مباراة اليوم امام توتي خاصة وان الايام الماضية شهدت شدا وجذبا لم يكن الفريق والجهاز الفني استثناء عنه.

وينتظر أن يلعب مدرب المريخ الكابتن ابراهومة بتشكيلة تضم عدة عناصر سبق وان شاركت في المباريات الماضية وذلك من واقع حرصه الكبير على الانسجام وتطوير أداء الفريق بالإضافة الى المحافظة على المركز الاول بالمنافسة.