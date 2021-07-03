عز الدين الحاج يتبرأ من استهداف الأهلي مروي 

تبرأ مسؤول لجنة التراخيص باتحاد الكرة عز الدين الحاج من أية مسؤولية بشأن إبعاد نادي الأهلي مروي من التمثيل الخارجي نظرا لعدم اعتماد ملفه من قبل اللجنة. وشدد عز الدين الحاج في تصريحات اسفيرية على أن نادي الاهلي مروي فشل في تقديم مستندات مهمة تدعم موقفه وتمنحه الاحقية في نيل الرخصة لافتا أن النادي لم يف بمتطلبات الاتحاد الأفريقي رغم العون الكبير الذي قدمته لجنة التراخيص والتعاون غير المحدود مع رئيس نادي الاهلي مروي ابو حجل ولكنه أشار إلى انه ورغما عن ذلك الا أن ابو حجل لم يذكر الحقائق عند حديثه وتصريحاته الإعلامية وهو امر مجاف للحقيقة.