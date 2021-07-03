حمدوك : سنقدم كل الدعم والمساندة للجارة إثيوبيا لتجاوز أزمتها الحالية

الخرطوم: السوداني

اكد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء في تغريدة له على تويتر عن تاكيد دعم السودان للجارة اثيوبيا لتجاوز كل ازماتها.

وقال حمدوك “تابعتُ اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي انعقد في الثاني من شهر يوليو الجاري حول إثيوبيا، واتفق مع المواقف التي تم التعبير عنها، خاصةً من قبل الدول الافريقية الأعضاء في المجلس بشأن تثبيت وقف إطلاق النار الشامل والدائم، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى إقليم التقراي، واجراء الحوار الوطني الشامل الذي لا يستثني أحدًا من أجل الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اثيوبيا، سيقدم السودان من جانبه كل الدعم والمساندة للجارة الشقيقة اثيوبيا لتجاوز أزمتها الحالية.