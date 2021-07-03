وزيرة الخارجية تغادر إلى أمريكا اليوم لحضور جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

الخرطوم: سوسن محجوب

علمت (السوداني)، أنّ وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي ستغادر مساء اليوم الأحد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لحضور الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي حول أزمة سد النهضة، والمُقرّر لها الثامن من يوليو الجاري، ويضم وفد مريم، مديرة إدارة المنظمات الدولية بالخارجية السفيرة نادية محمد خير.

ومن المُرجح أن تجري مريم، لقاءات مع مسؤولين أمريكان. ودفعت كل من الخرطوم والقاهرة في السابق بدعوات لانعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، بعد رفض أديس مطالب بالتوقيع على اتفاق قانوني ملزم لها حول عملية ملء وتشغيل السد.

يُذكر أن عملية الملء الأولى لسد النهضة، أحدثت أضراراً في نظام الري بالسودان، مما أثار مخاوف لدى وزارة الري من تفاقم تلك الأضرار خلال الملء الثاني، لكن الوزارة قالت إنّها اتّخذت تحوطاتها منذ وقت مبكر قبيل حلول الموعد الذي أعلنته أديس للملء الثاني وهو يوليو الجاري.