الرئيس السيسي: نتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية ولكن لا تكون على حساب الآخرين

القاهرة: متابعات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، أن مصر تقدر وتتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية، ولكن مع ضرورة ألا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين، موضحاً أن هذا هو النهج الذى أصرت عليه الدولة المصرية على مدار العشر سنوات الماضية مع الجانب الإثيوبي للوصول إلى اتفاق دولى ملزم طبقاً للأعراف والثوابت الدولية، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج للدعم من الأصدقاء والأشقاء فلا يجوز أن يستمر التفاوض إلى مالا نهاية.

جاء ذلك خلال مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس السيسى، تكريماً لضيوف مصر الذين شاركوا في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، السبت، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ومحمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بحسب ما أوردته صحيفة (اليوم السابع) المصرية.

وشدد الرئيس السيسى على أن مصر لم تهدد أحداً على مر التاريخ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على الرغم مما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط فى المناورة العسكرية.

وقدم السيسى الشكر للدول الصديقة التي تبذل جهوداً للوساطة في قضية سد النهضة لما تمثله من أهمية للشعب المصرى.

وافتتح السيسى، أمس قاعدة ٣ يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن قاعدة ٣ يوليو هى أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحرى باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوى.