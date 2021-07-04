آدم تاكل عيش

1

في ظهيرة جحيمية الطقس، التقطت أنفاسي من تفاخرات صبي يصنع (مرايات قطع) ارهقني بحوار حول كفاءته (الشركة) وانه يراعي حال الزبائن؛ كان يلصق ظهره الى فناء مقبرة اليهود العتيقة، يتصيد الزبائن بعيني صقر . فررت منه إلى ظل عريشة بعيدة بعدة شوارع بعد ان ضرب لي موعدا اعود اليه عقب إنجازه عمله. في العريشة تخيرت زاوية تسمح لي بفحص ملامح الزبائن. وهي عادة فضولية اضرب بها خيالات التوقع. ذاك صنايعي فاشل. هذا موظف متسكع. ذاك يعشق بائعة الشاي. آخر لديه صفقة ما حظه فيها التسويق الكذوب. آخر مثلي ينتظر حل عسرة عربة. ذاك الذي يكثر من التلفت والإنصات يبدو أقرب ما يكون الى بصاص بجيبه أمر قبض لشقي!.

طلبت كوب شاي؛ عادة يجلب الماء من باب الصدقة وبروتوكول إكرام الزبون؛ كانت البائعة سيدة مثل الابنوس سمرة ونحافة؛ بشكل يضاد لسانها الذي يتحدث اكثر مما تصنع يديها الشاي؛ إذ انخرطت في غمز لشخص اسمه حسن بقرنيز؛ للامانة امتعني الاسم الذي اقامه الوصف بين التقاط عامي وصيغة جمع انجلو سكسوني وفق طقوس القواعد الانجليزية. بقرنيز كان ينضح تهمة ان صغيرة تتجول بالانحاء ابنته! يقسم وهو يخلف قدمه المغبره على ابرول عتيق بانه لم يتزوج ولن؛ إلا بعد ان يبني منزلا في عد حسين ويفتتح ورشة بشارع الغابة وانه ليس (عانس) وانه فوق هذا يبحث عن امرأة نخلة! وسيدة الله ما خلقها! لترد البائعة بضحكة من ذاك المقام المختوم بعبارة (هييي يكا) تذكره بأنه (كضاب).

2

حينما أطل آخر؛ سبقه همس متطفل من جالس بجواري ينبه السيدة: “ادم تاكل عيش” جاي! ضحكت للمرة الثانية _ أنا _ من لطف اللقب المضاف لابو البشرية في هذه العريشة؛ حينما وصل وجدت نفسي اطالع رجل بجلباب قصير ووجه ضجر؛ وغبرة دقيق في اطراف كفه. إذ اظنه فران؛ وقف وصاح سلام عليكم! ارتمى على مقعد ولم يجلس! صاح تجاه صبية على معبر الشارع يامرهم بتجهيز حساب الرغيف. وهو يدس يده في جيبه يستل وريقات نقد؛ يمدها (قروش الصندوق)! تمتم بغيظ تقول قروش ربا! صندوقكم خش على بالساحق والماحق! لم يعقب احد؛ التفت نحوي حدجني بنظرة او مسحني بوصف ادق. أدخل اصبعه في منخاره (كرت) الجانب الايمن ثم الايسر؛ عطس! صاح لنفسه الحمد لله! ولم يشمته احد فثار: (انتو كفار قولوا يرحمك الله او انعل ابوك!).

3

البائعة التي استلمت النقد؛ تكتفي بالتبسم؛ يتدخل بقرنيز بشماتة مدعمة باداء مسرحي. كفار يا دجال! يرد تاكل عيش: دي سنة، يا صنايعي المرايات!. حينما سمعت (المرايات) غشيتني موجة تطفل لزج وتملق فج بان على وجهي. انتقلت بزعم طلب الظل للداخل نحو بقرنيز؛ نزعت ابتسامة خرقاء على وجهي قلت يا باشمهندس بتعرف في المرايات؟!، لاحظت ان الجميع مد آذانهم في المسافة بين فمي واذن الرجل _ نحن شعب فضولي بالمناسبة _ الذي رمقني بضيق لا اعرف سببه وهو يقول مالك؟، قلت له المرايا (القطع) بكم؟، سالني عن نوع العربة وتفاصيل اخرى؛ فشرحت فبادرني عربيتك وين؟، قلت مقابر اليهود! احسست به يحبط؛ وهو يسالني قالوا ليك بكم؟ قلت كذا. “شووت” سمعته يرشف من فنجان القهوة: (ياخ انت وهم..وزنوك والله). جفلت للوراء قليلا وبلعت ريقي اغتظت من وصف وهم اكثر من احتيال الصبي لي.