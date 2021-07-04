انعقاد ورشة عمل الأرقام القياسية والحسابات القومية والأسعار بالنيل الأبيض

كوستي (سونا)

نظم الجهاز المركزي للإحصاء بولاية النيل الأبيض صباح أمس بقاعة الجهاز القضائي بكوستي الورشة التدريبية الخاصة بعمل الأرقام القياسية والأسعار والحسابات القومية والتي تأتي في إطار خطة الجهاز القومي للإحصاء لاستيعاب المتغيرات الاقتصادية والتضخم بالبلاد وتدريب وتأهيل ورفع قدرات الكوادر الإحصائية بالولاية بمشاركة خبراء من الإحصاء برئاسة الأستاذة محاسن عبدالغني ممثل المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء وبحضور الدكتور إبراهيم آدم إدريس ممثل المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية.

وتناولت الورشة عدداً من الأوراق حول الأرقام القياسية والمنهجية الجديدة لقياس الأسعار وتحليل إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت ممثل المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء محاسن عبدالغني لـ(سونا) إن الورشة نظمت في عدد من ولايات السودان بغية مواكبة المتغيرات الاقتصادية ومعدلات الناتج القومي وتأتي أهميتها من واقع أنها تأتي بمنهجية جديدة يعمل من خلالها الإحصاء على تغيير سنة الأساس من العام 2007 إلى العام 2020 اعتماداً على مسح الأسرة والفقر للعام 2014-2015 والتي يتم تنفيذها بدعم كبير من جهاز الإحصاء النرويجي مشيرة إلى أن التعديلات في هذه الأرقام ستكون أساساً لجهاز الإحصاء في متغيرات الأرقام القياسية والأسعار والناتج المحلي الإجمالي على مستوى كل الولايات.

وأوضحت ممثل المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء أن العمل في هذه الورش سيكتمل في غضون الثامن من يوليو الجاري من أجل عمل قراءة للواقع الاقتصادي في معدلات النمو بجميع الولايات خاصة القطاع الزراعي والصناعي والخدمي ومعرفة متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وبدعم كبير من حكومات الولايات.

وأبانت أن منهجية استمارة الأسعار تغيرت.. في السابق كانت تجمع البيانات من أسواق الريف والحضر من عينة واحدة وفي المنهجية الجديدة تأخذ عينات مختلفة من أربعة منافذ متعددة في السوق الواحد لمعرفة مؤشرات التحولات الاقتصادية بالبلاد.

وفي ذات السياق أكد الدكتور إبراهيم آدم إدريس ممثل المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية أهمية هذه الورشة التي تخطط لاستيعاب المتغيرات المالية في ظل دخول بيوتات الخبرة والمؤسسات المالية الدولية البلاد وتعمل على ترقية وتطوير الفهم الإحصائي لجني ثمار التدخلات المالية الخارجية والاستفادة منها في إحداث نقلة اقتصادية تنموية بجميع الولايات معلناً عن دعم وزارته لبرامج تحديث البيانات وتوفيرها بالصورة الصحيحة لتحليلها والتنبؤ بالرؤية الآنية والمستقبلية مشيداً بالجهاز المركزي للإحصاء بولاية النيل الأبيض والذي يشكل الداعم الحقيقي لوزارة المالية بالمعلومات الصحيحة والتي تساهم في البناء والتنمية والنهوض الاقتصادي.

الأستاذ تاج الدين أجبر بشير مدير الجهاز المركزي للإحصاء بولاية النيل الأبيض أشار لأهمية هذه الورشة والتي تأتي في وقت تشهد فيه البلاد الانفتاح الاقتصادي والذي يتطلب أن تكون هنالك مؤشرات حقيقية في الواقع الاقتصادي تنبني على مفاهيم إحصائية موحدة كالتدريب وإعداد الكوادر الإحصائية بالولاية من أجل تجويد الأداء في جمع بيانات الأسعار واستخراج الأرقام القياسية في الأسعار والتضخم وحساب الناتج المحلي الإجمالي للولاية وفق الاستمارة الجديدة المعدة لذلك بناءً لبيانات مسح الأسرة والفقر للعام 2014م لتحديد سلة المستهلك وفق المؤشرات الجديدة للأوزان بحسابات الأرقام القياسية للأسعار والتضخم والتي تعطي معلومات واقعية للاقتصاد تعين متخذي القرار والمخططين في الإعداد الجيد للخطط القومية والاستراتيجيات التي تحدث النمو الاقتصادي واتخاذ القرار السليم في برامج التنمية في السودان.