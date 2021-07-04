خبير اقتصادي يستنكر قرار إلغاء الدولار الجمركي

الخرطوم: السوداني

استنكر د.عادل الدومة الخبير في الشأن الاقتصادي قرار وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الخاص بإلغاء الدولار الجمركي مؤكداَ أن هذه الخطوة ستزيد من معاناة المواطنين لأنها تسهم في ارتفاع أسعار السلع.

وقال الدومة في تصريح صحفي إن التوقيت الذي صدر فيه القرار توقيت خاطئ لجهة تأثيره المباشر على حياة الناس ومعاشهم خاصة في هذه المرحلة التي يعاني فيها الاقتصاد الوطني من صعوبات كثيرة عرقلت مسيرته منوهاَ إلى تأثير هذا القرار على الأسواق العامة حيث شهدت الكثير منها حالة من الربكة والركود بسبب تداعيات قرار إلغاء الدولار الجمركي وأضاف أن المراقب لحركة السوق يلحظ بما لا يدع مجالاَ للشك ضعف القوى الشرائية لدى المواطن بسبب عدم القدرة على مجاراة أسعار السلع الأساسية.

وأوضح أن أسعار السلع شهدت ارتفاعاً غير مسبوق غداة الإعلان عن إلغاء الدولار الجمركي، وقال إن حزمة السياسات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بدءَاً من تعويم الجنيه ومروراَ برفع الدعم عن السلع وانتهاءَ بإلغاء الدولار الجمركي، كانت أكثر قسوة على المواطن الذي استبشر خيراَ بزوال النظام السابق وتشكيل حكومة الثورة داعياَ القائمين على أمر السلطة الانتقالية بأن يكونوا رفقاء بالشعب.

ودعا الخبير الاقتصادي حكومة الفترة الانتقالية للتريث في اتخاذ مثل هذه القرارات لأنها قرارات مصيرية تمس حياة المواطنين مؤكداَ على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمتعففة باعتبارها الآلية المناسبة لدعم هذه الشريحة من المجتمع