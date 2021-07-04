خبير دولي: الاتجاه الجديد للحرب في إثيوبيا يتوقّف على نجاح التيغراي في استعادة السيطرة على الحدود المتاخمة مع السودان

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أوضح الخبير الدولي في النزاعات، وليام دافيسون، كبير محللي إثيوبيا في مجموعة الأزمات الدولية، أن الاتجاه الجديد للحرب في إثيوبيا قد يتوقّف على نجاح متمردي التيغراي في استعادة السيطرة على غرب التيغراي، المتاخم للسودان، من قوات الأمهرا.

وقال وليام لصحيفة “واشنطن بوست”: “أي محاولة من التيغراي لإزالة سيطرة الأمهرا ستتبعها بطبيعة الحال محاولة لإنشاء خط إمداد من السودان، خاصة وأن طرق الإمداد الأخرى مغلقة”. وأضاف: “لا يزال تركيز الحكومة الإثيوبية هو محاصرة قيادة التيغراي، كما كانت منذ ذلك الحين حتى قبل اندلاع الحرب، لذلك هناك منطق واضح للحكومة الفيدرالية التي تُحاول الحفاظ عليها، مثل السيطرة على حدودها مع السودان ومنع مثل خط الإمداد هذا”.